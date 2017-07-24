В сентябре в Москве пройдёт благотворительный турнир «Мы всё можем сами»

В сентябре 2017 года в рамках программы ФИФА «Футбол во имя надежды» благотворительный фонд «Поделись теплом» совместно с ЦСКА проведёт в Москве благотворительный футбольный турнир «Мы всё можем сами» среди команд из детских домов и специализированных учреждений, в котором примут участие мальчики и девочки в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов России: Ивановской, Воронежской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Псковской и других областей.
Основная задача турнира – интеграция детей с особенностями здоровья в среду здоровых сверстников, социализация и адаптация детей-сирот, гендерное равенство и толерантное отношение друг к другу. В этом году впервые за всё время в турнире примут участие дети с сахарным диабетом.
Для проведения футбольного турнира ЦСКА не только предоставит свой стадион, но и будет поддерживать всю спортивную часть состязаний. Подготовка поля и судейство будут проведены в соответствии со строгим регламентом и по правилам ФИФА. Победителю турнира будет вручён сертификат на экскурсионную поездку, а всем участникам соревнования игроки ЦСКА преподнесут от своего клуба и фонда памятные призы и подарки.
Оценить мастерство, поболеть за юных футболистов, а также провести церемонию награждения приедут игроки ЦСКА и их тренер.