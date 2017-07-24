«Бней Йегуда» и «Зенит» рассудят черногорцы, «Краснодар» и «Люнгбю» — киприоты

Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между израильским «Бней Иегуда» и «Зенитом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощниками арбитра назначены Джорджие Ражнатович и Александар Джиканович, четвёртый судья — Милован Милачич.
На первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и датским «Люнгбю» назначена кипрская бригада рефери во главе с Христосом Николаидесом. Ему будут помогать Хараламбос Хараламбус, Хараламбос Георгиу, четвёртый арбитр — Лукас Сотериу.
Обе встречи состоятся 27 июля.
«Зенит» сыграет с «Бней-Йегуда» 27 июля в Израиле, ответный матч — 3 августа