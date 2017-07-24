«Реал» не будет покупать защитника вместо Данило

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение не приобретать защитника вместо Данило, покинувшего «Королевский клуб» и пополнившего ряды «Манчестер Сити», сообщает Marca.
Согласно информации источника, в испанском гранде считают, что правый защитник Даниэль Карвахаль на своей позиции является неприкосновенным игроком, в результате чего приобретение футболиста этого амплуа не представляется большой необходимостью. Данило за два года выступления за «сливочных» неоднократно приходилось подвергаться освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Данило определился с игровым номером в «Манчестер Сити»