Кассано снова задумался об уходе из «Вероны»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано, который не так давно перешёл в «Верону», второй раз за короткий промежуток времени решил покинуть команду. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
18 июля стало известно, что 35-летний футболист принял решение покинуть «Верону» спустя всего 8 дней после подписания контракта, однако через несколько часов игрок передумал. С тех пор прошла неделя, и Кассано вновь задумался над тем, чтобы уйти.
По данным источника, нападающий не выдерживает напряжения и темпа подготовки. В «Вероне» уже смирились с тем, что Кассано в новом сезоне в команде не будет.
Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»