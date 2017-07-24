На этой неделе агент Гарая проведёт переговоры с «Ювентусом»

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай по-прежнему интересен «Ювентусу». Tuttosport сообщает, что на этой неделе представители «старой синьоры» встретятся с агентом футболиста, чтобы обсудить возможный переход аргентинца. Ожидается, что Гарай займёт место проданного в «Милан» Леонардо Бонуччи.
«Ювентус» готов заплатить «Валенсии» за 30-летнего футболиста € 12-15 млн, в то время как испанцы требуют не менее € 20 млн. Именно столько прошлым летом «летучие мыши» заплатили «Зениту». При этом отмечается, что новый главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль высоко ценит Гарая и видит его частью команды.
«Ювентус» готов заплатить «Валенсии» € 45 млн за Канселу и Гарая