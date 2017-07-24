Блан: с Неймаром «ПСЖ» в будущем может стать одним из величайших клубов Европы

Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым нападающий Неймар может покинуть «Барселону» и перебраться в стан французского клуба.
«ПСЖ» хочет стать европейским грандом, это клуб с невероятным экономическим потенциалом. С игроком калибра Неймара «ПСЖ» может стать в будущем одним из величайших клубов Европы. Может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов вместе с ним? Да», — цитирует Блана ESPN.
Судьба Неймара в «Барселоне» продолжает оставаться неизвестной. В услугах игрока серьёзно заинтересован французский клуб, сделавший ему очень привлекательное с финансовой точки зрения предложение.
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