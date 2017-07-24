Бонуччи назвал лучшего игрока, против которого он играл

Новичок «Милана» защитник Леонардо Бонуччи рассказал, кого считает лучшим футболистом из тех, против которого ему когда-либо приходилось выходить и играть на поле.
«Лучший игрок, против которого я играл? Это Криштиану Роналду. У него есть все качества настоящего чемпиона», — приводит слова Бонуччи официальный «твиттер» УЕФА.
Бонуччи до перехода в «Милан» на протяжении семи лет играл за туринский «Ювентус». 20 июля россонери официально объявили о подписании контракта с 30-летним футболистом до 2022 года.
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