Гендиректор «Тосно»: может, «Зенит» на «Петровском» окажется в своей раздевалке

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в преддверии домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Зенитом» рассказал о подготовке своей команды к игре. Встреча состоится 30 июля на стадионе «Петровский».
«Подходим в боевом составе. Добавится Аслан Дудиев, который набрал форму. Плюс Руслан Абазов тоже в хороших кондициях, готов выйти на поле.
Обращались ли сине-бело-голубые с просьбой занять хозяйскую раздевалку? Ко мне точно не обращались. Вопрос обсуждался на уровне начальников команды. Возможно, «Зенит» окажется в своей раздевалке. Мы препятствовать не будем», — цитирует Матюшенко «Спорт день за днём».
Если «Тосно» закрепится в РФПЛ, для команды построят стадион