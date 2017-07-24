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Гендиректор «Тосно»: может, «Зенит» на «Петровском» окажется в своей раздевалке

24 июля 2017, понедельник. 15:01. Футбол

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в преддверии домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Зенитом» рассказал о подготовке своей команды к игре. Встреча состоится 30 июля на стадионе «Петровский».

«Подходим в боевом составе. Добавится Аслан Дудиев, который набрал форму. Плюс Руслан Абазов тоже в хороших кондициях, готов выйти на поле.

Обращались ли сине-бело-голубые с просьбой занять хозяйскую раздевалку? Ко мне точно не обращались. Вопрос обсуждался на уровне начальников команды. Возможно, «Зенит» окажется в своей раздевалке. Мы препятствовать не будем», — цитирует Матюшенко «Спорт день за днём».

Если «Тосно» закрепится в РФПЛ, для команды построят стадион
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Тосно
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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