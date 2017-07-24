«Манчестер Сити» объявил о переходе Менди из «Монако»

Защитник Бенжамен Менди покинул «Монако» и перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба. 23-летний футболист подписал пятилетний контракт и будет играть за «Манчестер Сити» под 22-м номером.
«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити». Это один из ведущих клубов Европы, который тренирует Гвардиола, проповедующий атакующий футбол. Уверен, что в течение следующих нескольких лет мы добьёмся успеха», — сказал Менди.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит «Монако» рекордные для защитников € 57,5 млн.
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