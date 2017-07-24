ФИФА: все допинг-тесты во время КК-2017 дали отрицательные результаты

ФИФА объявила, что все анализы допинг-проб, которые были взяты во время Кубка конфедераций — 2017 в России, дали отрицательные результаты. В общей сложности было взято 854 образцов, которые были собраны ФИФА в сотрудничестве с конфедерациями и национальными антидопинговыми организациями, сообщается в пресс-релизе Международной организации футбола.
Все собранные образцы были исследованы в аккредитованной лаборатории ВАДА, а большинство анализов — в лаборатории в Лозанне.
На Кубке конфедераций — 2017 победу одержала сборная Германии, в финале одолевшая команду Чили со счётом 1:0.
На Кубке конфедераций—2017 образовалось 85 510 кг отходов