«Антальяспор» сделал запрос в «Арсенал» о трансфере Уилшира

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Борнмут», может продолжить карьеру в Турции. Daily Mail сообщает, что английский футболист попал в сферу интересов «Антальяспора». Информацию подтвердил президент турецкого клуба Али Сафак Озчерк.
«Мы сделали запрос и готовы к переговорам, но «Арсенал» много просит за Уилшира. Приобрести его будет очень трудно», — сказал президент.
Контракт 25-летнего полузащитника истекает летом 2018 года. Оценивается футболист в € 18 млн.
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