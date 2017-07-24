Мората будет выступать в «Челси» под номером 9

Нападающий сборной Испании Альваро Мората, который подписал контракт с «Челси», будет выступать в своей новой команде под девятым номером. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.
«Аристократы» подписали с форвардом пятилетний контракт. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила £ 70 млн. 24-летний Мората присоединится к лондонской команде, которая в данный момент находится в турне в Азии.
В прошлом сезоне форвард провёл за «Реал» в Примере 26 матчей (14 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.
Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»