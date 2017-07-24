Гендиректор «Рубина»: уверен, найдём компромиссное решение по Канунникову

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал «Реальному времени» ситуацию о запрете суда Татарстана регистрировать переход футболиста «Рубина» в другой клуб. При этом генеральный спонсор команды «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере € 5 млн в случае перехода одного из игроков в другую команду. Ранее сообщалось, что казанцы могут продать Канунникова в «Спартак» за € 6 млн.
«Мы получали этот иск. А что касается обеспечительных мер по запрету перехода Максима Канунникова в другие клубы, уверен, что в ближайшее время все заинтересованные стороны найдут компромиссное решение, которое устроит всех», — рассказал Саяхов.
Канунников: какой «Спартак»? Вы же видите, я за «Рубин» выхожу!