Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ». На должности главного редактора футбольных трансляций телеканала он работал с февраля 2017 года.
«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале, не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — цитирует «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо», с которым он выступал в ФНЛ.
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