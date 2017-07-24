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Фабрегас: Батшуайи и Морате надо как можно скорее прибавить

24 июля 2017, понедельник. 17:15. Футбол

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о перспективах в грядущем сезоне двух молодых форвардов команды — 23-летнего Миши Батшуайи и 24-летнего Альваро Мораты. Последний перебрался в лондонский клуб этим летом из «Реала».

«Я играл с Альваро, и у меня всегда было хорошее взаимопонимание с ним. Это нападающий с большим потенциалом, как и Миши Батшуайи, который может стать лучше. Как далеко они пойдут, зависит от них.

Это два молодых нападающих, которым нужно как можно скорее прибавить, потому что это наши основные нападающие, и, если ты являешься основным нападающим «Челси», где хотят сражаться за победу во всех турнирах, ты должен забивать много голов.

Они будут находиться под давлением. Если ты являешься нападающим большой команды, ты живёшь с этим. Это то, с чем они должны справляться», — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Теги
Челси Альваро Мората Миши Батшуайи Сеск Фабрегас
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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