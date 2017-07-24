Мхитарян: первый сезон в «Манчестер Юнайтед» сделал меня сильнее

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил мнение, что стал сильнее благодаря дебютному сезону в АПЛ.
«Конечно же, первый сезон в „Манчестер Юнайтед“ сделал меня сильнее. Пережитые за последний год трудности очень помогли мне. Я стал сильнее, закалил свой характер. Думаю, я сделал всё возможное — усердно работал, чтобы показать всем, что я достоин играть в „МЮ“ и быть полезен команде.
Мы знаем, что в этом сезоне команде будет немного сложнее, потому что мы будем играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы, а это совсем другое", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.
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