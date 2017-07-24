Домашней ареной «Арарата» станет стадион им. Эдуарда Стрельцова

Вице-президент по информационной политике «Арарата» Андраник Керопян рассказал, что в ближайшем времени домашней ареной клуба станет стадион им. Эдуарда Стрельцова.
«Мы ведём переговоры с „Торпедо“. Решили провести там игру, и если всё будет хорошо, то все домашние матчи будем играть уже на их стадионе.Точно можно будет сказать после ближайшей игры.
Причин несколько. Во-первых, поле — мы хотим играть на натуральном газоне. Во-вторых, стадион больше вмещает. Мы считаем, что это логичный шаг на благо команды. На натуральном поле нашим игрокам проще демонстрировать свои лучшие качества", — сказал Керопян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Тренер «Арарата»: «Зоркий» — замечательная команда, а вот поле никуда не годится