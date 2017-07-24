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Домашней ареной «Арарата» станет стадион им. Эдуарда Стрельцова

24 июля 2017, понедельник. 17:36. Футбол

Вице-президент по информационной политике «Арарата» Андраник Керопян рассказал, что в ближайшем времени домашней ареной клуба станет стадион им. Эдуарда Стрельцова.

«Мы ведём переговоры с „Торпедо“. Решили провести там игру, и если всё будет хорошо, то все домашние матчи будем играть уже на их стадионе.Точно можно будет сказать после ближайшей игры.

Причин несколько. Во-первых, поле — мы хотим играть на натуральном газоне. Во-вторых, стадион больше вмещает. Мы считаем, что это логичный шаг на благо команды. На натуральном поле нашим игрокам проще демонстрировать свои лучшие качества", — сказал Керопян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Тренер «Арарата»: «Зоркий» — замечательная команда, а вот поле никуда не годится
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 июля 2017, понедельник
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