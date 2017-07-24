Альба: не думаю, что сообщение Пике о Неймаре было шуткой

Защитник «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал запись в соцсетях своего партнёра по команде Херарда Пике, который выложил фотографию с Неймаром с подписью «Он остаётся». Бразильский футболист может покинуть сине-гранатовых и перебраться в «ПСЖ».
«Я не разговаривал с Пике по поводу его сообщения. Не знаю ничего об этом, поскольку не осведомлён, разговаривал ли он с Неймаром. Но не думаю, что это была шутка, по крайней мере надеюсь на это.
Что касается самого Неймара, то я не должен убеждать его остаться в «Барселоне». Это лучший клуб в мире. Он всё ещё игрок «Барселоны», и мы надеемся провести вместе много лет", — цитирует Альбу Marca.
Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся