Ван Нистелрой: не думаю, что Лукаку мог найти себе лучшего тренера, чем Моуринью

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой прокомментировал переход форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «МЮ».
«Он показал себя в «Эвертоне». Теперь его задача — сделать ещё один шаг и проявить себя на другом уровне. Уровень давления в этих клубах очень отличается, поэтому если Лукаку сможет справиться с ним, то я не вижу никаких проблем. В „МЮ“ очень сильная команда, которая поможет Ромелу адаптироваться и выйти на свой пик. Думаю, „МЮ“ подписал Лукаку в идеальный момент. Клуб может получить топ-форварда на шесть-восемь лет вперёд.
Не думаю, что Лукаку мог найти себе лучшего тренера, чем Жозе Моуринью. Он поможет Ромелу, а если у игрока возникнут какие-то трудности, то Жозе сумеет направить его в нужное русло», — цитирует Ван Нистелроя пресс-служба «МЮ».
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.