Хамес: первые впечатления от «Баварии» только позитивные

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, перешедший на правах аренды из «Реала», поделился впечатлениями от первых недель в составе мюнхенцев.
«Я очень счастлив здесь. Это очень сбалансированная команда. Впечатления только позитивные. Я рад быть здесь. Я перешёл в „Баварию“, потому что это великий клуб. Команда всегда борется за самые высокие места как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Я хочу выигрывать титулы и надеюсь, что у меня получится сделать это вместе с этой великой командой и её тренером. Для этого я сделаю всё от меня зависящее.
Я очень мотивирован. Мы отлично проводим время вместе, настроение в команде хорошее. Я постоянно совершенствуюсь и чувствую, что нахожусь на правильном пути", — цитирует Хамеса сайт «Баварии».
Звезда «галактикос», будущее бундестим. На кого «Бавария» потратила 100 млн
«Бавария», взяв в аренду Хамеса Родригеса, практически завершила летнюю трансферную кампанию. Мюнхенцы потратили порядка 100 млн евро.