Моуринью: Марсьяль стал упорнее работать, он парень с характером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру форварда команды Антони Марсьяля в матче с «Реалом» (1:1, 2:1 по пенальти) в Международном кубке чемпионов. Француз отметился голевой передачей на Джесси Лингарда, перед которой обыграл несколько игроков соперника.
«Безусловно, мы ждём от таланта его уровня большей стабильности. Думаю, с «Реалом» он провёл удачный матч, поэтому я оставил его на поле на все 90 минут. Он наслаждался, пробовал что-то новое – для товарищеских матчей это важно.
Чтобы чему-то научиться и стать сильнее, молодым игрокам нужно время. Марсьяль – парень с характером. Он стал лучше тренироваться и упорнее работать. У него есть амбиции проявлять свой талант на стабильном уровне», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
В прошлом сезоне Марсьяль отметился лишь 4 голами в 25 матчах АПЛ и потерял место в основном составе «МЮ».