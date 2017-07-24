Лукас Перес: решение «Арсенала» отдать 9-й номер Ляказетту было последней каплей

Нападающий «Арсенала» Лукас Перес сообщил, что намерен во что бы то ни стало покинуть «канониров». По словам испанца, решение клуба отдать 9-й номер, под которым он выступал в прошлом сезоне, новичку Александру Ляказетту, стало последней каплей.
«В прошлом сезоне мне не давали шансов закрепиться в основном составе, и в этом сезоне будет то же самое. Я хочу бороться за вызов в сборную Испании, хочу играть в футбол. Думаю, наилучшим местом для меня станет „Депортиво“.
«Арсенал» не очень хорошо обращается со мной. Решение без моего ведома передать 9-й номер другому игроку стало последней каплей", — цитирует Переса The Telegraph.
Перес перешёл в «Арсенал» из «Депортиво» летом прошлого года за € 20 млн. Контракт 28-летнего форварда с английским клубом истекает летом 2020 года.