Монтелла: хочу быть тем, кто вернёт «Милан» в пятёрку лучших клубов мира

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла высоко оценил работу клуба на трансферном рынке этим летом.
«Этим летом мои мечты исполняются. Но главная прелесть ситуации в том, что мои мечты сбылись, а мы всё ещё не закончили работу на трансферном рынке. Возможно, количество купленных игроков и потраченная сумма вызвали волнение у болельщиков, но факт остаётся фактом: клуб делает нечто необыкновенное.
«Милан» был агрессивен на рынке, чтобы приблизиться к «Наполи». Я хотел бы быть тем, кто вернёт «Милан» в пятёрку лучших клубов мира", — цитирует Монтеллу Gazzetta dello Sport.
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