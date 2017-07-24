Хендерсон: у «Ливерпуля» сильный состав, Клоппу трудно выбрать 11 игроков основы

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» в финале товарищеского турнира Premier League Asia Trophy, который прошёл в Гонконге. Решающая встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу красных.
«Мы великолепно провели первый тайм, атаковали большими силами. Многое получалось, удалось забить два отличных гола. У „Ливерпуля“ сильный и качественный состав, тренеру трудно выбирать 11 игроков для основы.
Мы стараемся играть в хороший футбол и делаем то, что говорит тренер. Футболисты усердно работают и пытаются получать удовольствие от игры. Конечно, в Азии очень непривычный для нас климат, но это пойдёт команде на пользу — победа в таких условиях всегда добавляет уверенности", — цитирует Хендерсона сайт «Ливерпуля».