«Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч второго тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал».
Тульский «Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Берхамов, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Расич.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Дедечко, Корян, Лескано.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.