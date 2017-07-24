Радимов: главное отличие нынешнего «Зенита» от прошлогоднего — это прессинг

Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов по итогам матча сине-бело-голубых с «Рубином» (2:1) во втором туре РФПЛ поделился мыслями о том, чем нынешний «Зенит» отличается от прошлогоднего.
«Самое главное отличие нынешнего „Зенита“ от прошлогоднего — это прессинг, который команда пытается осуществлять после потери мяча. Это очень сильно бросается в глаза. Если вы посмотрите на владение мячом, то цифры какие-то фантастические. Понятно, что „Рубин“ играет от обороны, но когда за весь матч 75 на 25 по владению, это говорит не только о тактике соперника, но и о манере игры „Зенита“.
Манчини попросил в перерыве играть побыстрее, поскорее доставлять мяч до штрафной, и так были забиты оба мяча. Мы разговаривали в перерыве о том, что такую оборону можно взломать подачами с флангов, а через центр не пробиться. Главные отличия — это фланговые атаки и прессинг после потери мяча", — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».