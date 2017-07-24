Косельни: у меня нет никаких причин покидать «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни прокомментировал слухи о возможной смене клуба. Сообщалось, что заинтересованность в переходе 31-летнего игрока выражает «Марсель».
«Когда я впервые приехал сюда, то не думал, на какой срок я останусь в этом клубе. Но теперь я начинаю свой восьмой сезон с „Арсеналом“ и очень доволен этим.
Мой контракт рассчитан ещё на несколько лет, и у меня нет никаких причин покидать «Арсенал». Я наслаждаюсь тренировками и рассчитываю помочь команде в ближайшем сезоне", — цитирует Косельни сайт «Арсенала».
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