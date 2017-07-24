Гончаренко: у ЦСКА есть проблемы, ошибки в защите — стараемся исправить ситуацию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК из Афин (25 июля).
«В каждом матче отдельная история. Мы думаем, что завтра должны хорошо сыграть. Тем более что матч РФПЛ и квалификация в ЛЧ – это разные вещи, и они друг на друга не должны влиять. С моей стороны можно часто слышать, что команда должна быть сбалансирована. Если в нашей весенней части, был крен в сторону обороны, то потом ситуация выравнялась, был хороший баланс. Сейчас крен в сторону атаки. У нас задача исправить ситуацию и сделать так, чтобы всё было сбалансировано. Если проследить за нашей атакой, то можно выделить какие-то моменты проблемные. В защите есть моменты, которые нужно исправить. Исходя из опыта команды, можно сказать, что она может в скором времени со всем справиться.
Мы смотрели много матчей АЕК. Несмотря на то что уходят многие футболисты, структура сохраняется. Но товарищеские игры отличаются от официальных. Но мы будем ориентироваться на контрольную игру команды с «Генком».
Нужно понимать, что у нас стабильный состав. Несколько лет мы признаёмся одной из самых стабильных команд в Европе. Изменения сейчас вполне возможны в связи с плотным графиком. Но думаю, что вы завтра увидите стартовый состав и всё поймёте», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».