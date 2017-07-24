Гончаренко: Васин умеет исправляться, у него уже есть опыт

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ошибку защитника «армейцев» Виктора Васина в матче 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3), после которой форвард «железнодорожников» Ари забил гол.
«Нас пытаются всё время вернуть назад, но надо смотреть вперёд. Васин умеет исправляться, у него уже есть опыт. Например, Кубок конфедераций. И всегда очень легко обвинять центральных защитников, хотя нужно рассматривать атаку целиком, с чего она начиналась», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.
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