Зонин: серьёзность пришла к Бердыеву по жизненным качествам

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин поделился мнением о наставнике «Рубина» Курбана Бердыева, который играл у Зонина в СКА (Ростов-на-Дону).
«Курбан Бекиевич — очень серьёзный человек, и серьёзность пришла к нему по жизненным качествам. Будучи тренером, он очень серьёзно изучает не только команду противника, игроков и их возможности, но также и поведение тренера. Курбан строит свою игру, исходя из этих полученных знаний. Он уже сделал для себя выводы о том, как он будет играть против команды соперника. И он очень сдержанный человек», — сказал Зонин в эфире «Радио Зенит».
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