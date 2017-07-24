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Бубнов: Кузяев по манере игры напоминает Головина

24 июля 2017, понедельник. 19:26. Футбол

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (2:1), сравнив полузащитника питерцев Далера Кузяева с игроком ЦСКА Александром Головиным.

«Из всех игроков, которые играли в стартовом составе, Дзюба выглядит хуже всех. То, как выглядит сейчас Дзюба, возможно, он сядет на скамейку. Кокорин прибавляет, он старается. Это видно по объёму его работы. Кстати, Дриусси тоже очень много двигался в матче с «Рубином». Он забивной игрок и может играть значительно лучше.

После того как притирка произойдёт и окончательно Манчини определится с составом, «Зенит» будет выглядеть, думаю, лучше. Потенциал для этого есть. Три очка в матче с «Рубином» — хорошо, но по Манчини на пресс-конференции было видно, что он недоволен игрой.

Им нужен центральный защитник, об этом говорил Манчини. Я скажу, что первый тайм в Хабаровске был плохой. Там была совершенно равная игра. Манчини отметил, что «Зенит» играет медленно. Не забей Кузяев… Он и в матче с «Рубином» хорошо выглядел. Кузяев по манере игры напоминает Головина. Такой же быстрый и выносливый. Кузяеву на пользу пойдёт переход в «Зенит», — цитирует Бубнова «Спорт FM».

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Александр Бубнов Александр Головин Александр Кокорин Артём Дзюба Далер Кузяев Себастьян Дриусси
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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