Поддубский: посмотрим, повторит ли Лескано удар рабоной в Туле

Тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» и не исключил, что форвард Хуан Лескано вновь попытается забить рабоной.
«Я не считаю, что матч с „Арсеналом“ — это больше уровень ФНЛ, и ребята тоже так не считают. Я их настраивал на то, что все команды одинаковы. Кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее. Ко всем командам Премьер-Лиги мы настраиваемся одинаково. Разница между РФПЛ и ФНЛ заключается в индивидуальном мастерстве, в качестве исполнения работы с мячом.
Повторит ли Лескано удар рабоной? Посмотрим. Это больше аргентинское шоу, чем мастерство. Я не против этого. Если бы забил, я был бы только за. Красивый момент — не более того", — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.