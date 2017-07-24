Вышел второй выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек»

Вышел второй выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек». Ведущая Даша каждую неделю рассказывает о важных спортивных событиях взглядом девушки, которая ничего не понимает в спорте.
Во втором выпуске:
— возможный переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»;
— окончание велогонки «Тур де Франс»;
— велогонщик Павел Полянски выложил фотографию своих ног после 16-го этапа «Тур де Франс»;
— переименование синхронного плавания в артистическое.
Второй выпуск программы можно посмотреть на «Чемпионате».
Вышел первый выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек»