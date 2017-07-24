Поддубский: с «Зенитом» играли достойно, а в Туле первый тайм провалили просто

Тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».
«Первый тайм полностью провалили, была видна нервозность — непонятно почему. С „Зенитом“ играли достойно, а тут провалили просто. Во втором тайме были неплохие подходы, но, к сожалению, не забили. Виноват ли вратарь в пропущенном мяче? Показалось, что была ошибка.
Потихоньку адаптируемся к РФПЛ. Ничего здесь нет страшного. Будем готовиться к следующей игре. Чего жду от матчей с „Локомотивом“ и ЦСКА? Игра покажет. Сейчас для нас все топы», — сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
Божович: во 2-м тайме игра была такая, какую хотят видеть в тульском «Арсенале»