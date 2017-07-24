Мората: не так уж тяжело уйти из «Реала», когда переходишь в клуб уровня «Челси»

Новичок «Челси» Альваро Мората поделился ожиданиями от выступлений за лондонский клуб и работы вместе с главным тренером Антонио Конте. Испанец перебрался в стан синих из «Реала».
«Я знаю, что Антонио очень хотел приобрести меня в прошлом, и я очень хочу работать с ним. Судьба нас свела в конечном итоге. Я с нетерпением жду, когда буду выступать за «Челси» под его руководством и мы будем вместе побеждать.
В 2014 году было очень печально, когда он покинул клуб и стал тренером сборной Италии, но я хорошо играл и провёл отличный год в «Ювентусе». Я всегда очень хотел работать с этим тренером, и вот теперь у меня есть эта возможность. Я знаю его стиль работы, знаю его тренерский штаб. Я знаю, он всегда опирается на тактику, и мне нравится такой футбол, я знаю, как играть в этой схеме.
Я решил играть в АПЛ, и я очень хотел играть в команде Антонио. Теперь мне надо много работать, забивать голы и делать всё на благо команды. Тут очень много хороших игроков, и, думаю, мы можем добиться чего-то потрясающего в этом сезоне.
Непросто было уехать из Мадрида, но это не так уж тяжело, когда переходишь в такой клуб, как «Челси», учитывая, какие здесь игроки и какой тренер. Я думаю, мы можем играть против «Реала» и «Барселоны» и побеждать.
Когда я был ребёнком, я смотрел много матчей с отцом, и это было потрясающе. Тут много забивают и скорости выше. Я очень хочу играть здесь. Когда я был моложе, я наблюдал за игрой Дидье Дрогба, Андрея Шевченко, Фернандо Торреса и думал, что, возможно, через несколько лет я буду играть вместо них. И вот мечта стала реальностью — я в «Челси», и у меня девятый номер. Я с нетерпением жду, когда буду играть в АПЛ на «Бридже», — цитирует Морату сайт лондонцев.