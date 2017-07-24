Божович: у «Рубина» один из лучших тренеров России, но постараемся дать бой

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы над клубом «СКА-Хабаровск» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров». В третьем туре туляки на выезде сыграют с «Рубином» (29 июля), которым руководит Курбан Бердыев.
«Думаю, мы хорошо начали матч, вовремя забили гол со стандарта. У нас были моменты, чтобы забить побольше и сделать так, чтобы второй тайм прошёл без нервов, но этого не сделали. Во втором тайме были отрезки, когда соперник играл лучше нас, до конца боялись упустить победу. Но игроки — молодцы, выдержали. Для нас самое главное — три очка, которые сегодня мы забрали. Мы на правильном пути.
Про „Рубин“ начнём думать завтра. Пока же надо переварить этот матч. С казанцами работает один из лучших тренеров России. Хорошая команда, будет трудно. Но мы всё равно должны брать очки везде, так что постараемся дать бой», — сказал Божович.