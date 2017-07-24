Поддубский: «СКА-Хабаровск» ищет усиление, будем укрепляться

Тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» и ответил на вопрос о возможном усилении. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».
«Первый тайм откровенно провалили, чувствовалась нервозность. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме пришли в себя, появились подступы к воротам, но из-за того, что раскрывались, пропускали опасные атаки. К сожалению, есть трудности при переходе из ФНЛ в РФПЛ. Но потихоньку вливаемся, со временем освоимся.
Костяк команды остался тем же, что играл в ФНЛ. Усиление ищем. Заявка до 31 августа, и мы будем укрепляться", — сказал Поддубский.
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