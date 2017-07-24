Месси проводит лучшую «предсезонку» в карьере по беговым показателям

Все игроки «Барселоны» носят GPS-трекер во время предсезонных матчей, который призван следить за их физическим и метаболическим состоянием. При этом нападающий сине-гранатовых Лионель Месси демонстрирует лучшие показатели по физической готовности в своей карьере, информирует каталонское издание Sport.
30-летний футболист установил личные рекорды по общему пробегу, ускорениям, максимальной и дистанционной скорости, дыхательной выносливости и целому ряду других параметров, однако точные показатели Месси не разглашаются.
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