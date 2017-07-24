Фомина: женскую сборную России считали лузерами, а мы достойно выступаем на Евро

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи группового этапа Евро-2017 со сборной Германии (25 июля).
«При жеребьёвке группы, когда мы попали в квартет с Италией, Швецией и Германией, нас считали аутсайдерами, лузерами, мол, есть ли смысл нам сюда приезжать. Но, как видите, мы достойно выступаем. И у нас, конечно, есть шансы хорошо сыграть завтра и выйти дальше.
Мы понимаем силу Германии, уровень соперника. Как бы странно это ни звучало, мы всё равно акцент будем ставить на атакующих действиях наших игроков и, конечно, дисциплине и организации оборонительных наших редутов. Без этого сложно будет полноценно и активно участвовать в атаке. Матч не из лёгких. Но шансы у нас есть, игроки в это верят, и завтра будет принципиальный матч, бой», — цитирует Фомину сайт УЕФА.