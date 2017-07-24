«Метрострой» починит протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург» по гарантии

Компания «Метрострой», генеральный подрядчик строительства стадиона «Санкт-Петербург», за свой счёт до 15 августа ликвидирует неисправность крыши арены, которая протекает во время дождей.
По гарантии до того же 15 августа компания разработает коpпoративный cтандарт экcплуатации крoвли, cиcтем водoотведения и дpенажа стадиона, информирует «Фонтанка».
22 июля во время матча 2-го тура РФПЛ «Зенит» – «Рубин» (2:1) на стадионе «Санкт-Петербург» снова протекла крыша. Впервые на протечки обратили внимание в феврале 2017 года во время тестового рок-фестиваля на арене. В апреле проблемы с крышей возникли перед матчем «Зенита» с «Уралом».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» протекла во время матча «Зенит» — «Рубин»