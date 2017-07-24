Широков: уверен, скоро «Динамо» закроет вопрос по долгам перед игроками

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал информацию о том, что руководство московского «Динамо» не выплатило игрокам бонус за выход в РФПЛ по итогам прошлого сезона.
«На данный момент обращений в профсоюз от игроков «Динамо» нет. А когда они были, все деньги футболистам возвращали. Я уверен, что руководство клуба примет все меры, чтобы эту ситуацию разрешить. Надеюсь, это всё-таки временные трудности.
Мы мониторим ситуацию, но на данный момент в дело не включаемся. Думаю, руководство «Динамо» само понимает, что такому клубу негоже иметь долги. В скором времени этот вопрос, уверен, закроют», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Материал Широкова о старте РФПЛ появится на «Чемпионате» в ближайшее время.