Широков: Бердыев никогда не начинал с места в карьер

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился впечатлениями от игры «Рубина» в двух стартовых турах РФПЛ.
«В матче с «Краснодаром» «Рубин» пытался победить, это было видно. Бердыев никогда не начинал с места в карьер. Курбану Бекиевичу всегда нужно время, чтобы наладить командные взаимодействия. По моему прогнозу, «Рубин» должен предстать сильной бердыевской командой ближе к зиме, тогда всё утрясётся, и все поймут, что делать на поле. А после зимы «Рубин», уверен, ещё сильнее добавит по игре», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Материал Широкова о старте РФПЛ появится на «Чемпионате» в ближайшее время.
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