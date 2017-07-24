Х. Эрнандес: АПЛ была первой большой главой в моей карьере, я счастлив вернуться

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от перехода из немецкого клуба «Байер» в «Вест Хэм». Сумма трансфера экс-игрока «Манчестер Юнайтед» составила £ 16 млн (около € 18 млн).
«Я очень счастлив присоединиться к «Вест Хэм Юнайтед». Для меня АПЛ — лучшая лига в мире, когда появилась возможность вернуться, я ею воспользовался. Это решение нельзя назвать трудным. „Вест Хэм“ — очень амбициозный клуб с большой историей.
Я играл в Испании и Германии, но Англия была первой большой главой в моей карьере, и я очень счастлив вернуться сюда. Я отчаянно хочу начать сезон и помочь команде достичь поставленных целей", — цитирует Эрнандеса сайт «Вест Хэма».
«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе Хавьера Эрнандеса из «Байера» за £ 16 млн