Анчелотти: у «Баварии» и Саншеша есть время до 31 августа, чтобы принять решение

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш может покинуть мюнхенскую команду этим летом. При этом не исключено, что португалец продолжит бороться за место в основном составе «Баварии» в грядущем сезоне.
«Трансферное окно закрывается 31 августа, и сейчас Саншеш тренируется и работает с нами. У нас есть время на то, чтобы вместе принять решение. Есть вероятность, что он покинет команду, но в то же время он может остаться», — цитирует Анчелотти Football Italia.
Саншеш перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.
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