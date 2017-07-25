Варди: я не жалею, что отказал «Арсеналу» прошлым летом

Нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди ещё раз подчеркнул, что он не сожалеет об отказе перейти в «Арсенал» прошлым летом.
«Я вообще ни о чём не жалею. Я принял достаточно важных решений за свою жизнь. Пока я был здесь, „Лестер“ многое пережил — от борьбы за выживание и мест в середине таблицы до чемпионства.
Кто знает, может быть, впереди нас ждёт ещё один хороший сезон. Придётся подождать и посмотреть, какую задачу поставит перед нами руководство. А затем игроки отдадут все силы, чтобы выполнить её», — цитирует Варди Mirror.
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