Тарасов: Сёмин — хороший психолог. Он давит на рычаги, чтобы завести человека

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о тренерском стиле наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.
«Сёмин — хороший психолог. Он давит на рычаги, чтобы завести человека. У нас был матч за Кубок России с „Уралом“, а до этого я неудачно сыграл в чемпионате. Юрий Палыч вызвал меня днём и сказал: „По идее, ты сегодня играть не должен, поскольку плохо выглядел в последнем матче, но я даю тебе шанс“.
Я передаю суть слов, на самом деле было сказано чуть по-другому. Меня это разозлило. И я думаю, что он находит подход к каждому игроку. Отсюда и результат», — сказал Тарасов в эфире программы «Футбол России».
Тарасов: запас прочности «Локомотива» заключается в командном духе