Тарасов уверен, что у Гилерме нет проблем с психологией и зрением

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об ошибке вратаря команды Маринато Гилерме в матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).
«Я уверен, что у Гилерме всё хорошо со зрением. Футбол состоит из ошибок, и он просто совершил ошибку. Хорошо, что мы её исправили. В перерыве матча Маринато зашёл в раздевалку, извинился. Все всё понимают. Вот на Кубке конфедераций ошибся Акинфеев. Ничего страшного, и мы всегда поддерживаем партнёров в таких ситуациях.
С психологией у Гилерме точно всё хорошо. Думаю, когда команда выигрывает, забываешь об ошибках. С ЦСКА я тоже ошибся, когда Васин вышел на ударную позицию, — просто потерял соперника. Поэтому все ошибки уже забыты, все довольны и радостны», — сказал Тарасов в эфире программы «Футбол России».
Видео гола ЦСКА можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.