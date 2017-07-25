«Челси» готов потратить € 280 млн в нынешнее межсезонье

Руководство «Челси» готово выделить до € 280 млн на трансферы в текущее межсезонье. Как сообщает Telegraph, главный тренер синих Антонио Конте хочет видеть в составе защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, нападающего «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, полузащитника «Интера» Антонио Кандреву и защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.
По информации источника, трансфер Алекса Сандро является одним из приоритетных для Антонио Конте. «Ювентус» потребовал за защитника € 67 млн, и стороны, скорее всего, придут к соглашению.
Нынешним летом «Челси» уже приобрёл нападающего «Реала» Альваро Морату, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера и полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко.
Мората: не так уж тяжело уйти из «Реала», когда переходишь в клуб уровня «Челси»