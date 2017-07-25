Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо исполнил эффектный трюк во время игры в футволей в Барселоне. Футболист принял подачу партнёра и в прыжке отправил мяч на сторону оппонентов.
Футволей — это вид спорта, который сочетает в себе качества пляжного волейбола и футбола. В футволее используется футбольный мяч вместо волейбольного, а также игрокам запрещено касаться мяча руками.
Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год. Играл также в «Милане», «ПСЖ» и некоторых других клубах. Кроме того, он пробовал свои силы в мини-футбольной лиге Индии.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Роналдиньо.
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