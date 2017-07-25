Паршивлюк: «Ростов» потерпел несправедливое поражение от «Ахмата»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в домашнем матче 2-го тура РФПЛ.
«Рад, что вышел на поле после повреждения, но команда проиграла, поэтому расстроен. Мы пропустили необязательный гол — там была череда ошибок, потом рикошет.
Мы потерпели несправедливое поражение. Владели преимуществом всю игру, создали много моментов, но стечение обстоятельств помогло сопернику забить.
Был ли пенальти в эпизоде с моим падением? Это момент на усмотрение судьи, а он посчитал, что пенальти не было», — приводит слова Паршивлюка DonNews.
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